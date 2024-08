Stand: 01.08.2024 10:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Silo-Brand in Kollmar

Die Feuerwehr ist auf dem Gelände einer Getreidemühle in Kollmar (Kreis Steinburg) im Einsatz. Dort brennt ein Silo in der Straße Langenbrook. Laut einem Sprecher der Leitstelle West sind derzeit 150 Einsatzkräfte aus den Kreisen Steinburg und Pinneberg vor Ort. Das Feuer ist nach ersten Angaben in der Nacht zu Donnerstag im Dach des Silos ausgebrochen. Wohnhäuser sind nicht gefährdet. Verletzte gibt es nicht. Der Einsatz werde sich vermutlich noch bis in die Abendstunden hinziehen, weil es für die Feuerwehrleute schwierig sei, an den Brandherd heranzukommen, so der Sprecher der Leitstelle weiter. Die nahegelegene B431 ist wegen des Feuerwehreinsatzes in dem Bereich zur Zeit voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 10:00 Uhr

Start für viele Auszubildende an der Westküste

Heute beginnt für viele Auszubildende der Einstieg in das Arbeitsleben. Nach Auskunft der Arbeitsagentur für die Kreise Steinburg und Dithmarschen in Heide sind noch viele Ausbildungsplätze frei. Bis Ende Juli waren im Kreis Steinburg knapp 350 Ausbildungsstellen unbesetzt. In Dithmarschen sind es nach sogar mehr als 500. Der Leiter der Agentur in Heide, Martin Lieneke, sagte: "Schwer zu besetzen sind Stellen die mit Verkauf, Handel und Hochbau zu tun haben. Gerade im Verkauf ist es sehr schwer, statistisch kommen auf 100 Stellen nur 59 Bewerber." Junge Frauen würden sich vor allem auf medizinische und kaufmännische Berufe bewerben, junge Männer entscheiden sich vor allem für den Beruf des Kfz-Mechatronikers sowie des Tischlers. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

Viele Vergünstigungen in Schwimmbädern während der Sommerferien

In vielen Freibädern an der Westküste gibt es für Kinder und Jugendliche bis zum 1. September besondere Angebote. Im Freibad Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben Kinder und Jugendliche während der Sommerferien freien Eintritt. Die Kosten übernimmt der Förderverein. Das Schwimmzentrum Itzehoe (Kreis Steinburg) schmeißt für Kinder- und Jugendliche jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr eine Party im Freibad. Für fünf Euro gibt es zudem Schnupperkurse fürs Tauchen. Die Dithmarscher Wasserwelt in Heide (Kreis Dithmarschen) macht bei der Ferienpass-Aktion des Kreises mit. Darin enthalten ist ein Gutschein: Kinder bezahlen damit nur 2,50 Euro für eine Tageskarte. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2024 08:30 Uhr

