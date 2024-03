Stand: 01.03.2024 13:57 Uhr Nachbarschaftsstreit in Lübeck endet mit Hammerschlägen

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck ist so ausgeufert, dass am Ende ein 46-Jähriger ins Krankenhaus musste. Der 33-jährige Nachbar und mutmaßliche Täter war laut Polizei stark alkoholisiert und hörte laut Musik. Der Nachbar beschwerte sich bei dem 33-Jährigen. Daraufhin soll er mehrfach mit dem Hammer auf den 46 Jahre alten Mann eingeschlagen haben. Der fiel die Treppe runter und zog sich Frakturen im Gesicht zu. Andere Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil das Treppenhaus voller Blut war. Die Polizei hat den 33-Jährigen noch am Tatort festgenommen.

