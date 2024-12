Stand: 26.12.2024 12:37 Uhr Nach Unfall: A7 zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg wieder frei

Ein Autofahrer hat am Vormittag für eine zweistündige Vollsperrung der A7 in Fahrtrichtung Norden gesorgt. Der 23-Jährige war nach Polizeiangaben zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) unterwegs, als er mit seinem Pkw gegen die Mittelleitplanke stieß und schließlich auf der rechten Fahrbahn zum Stehen kam. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahrbahn ist inzwischen wieder frei. Die Unfallursache ist noch unklar.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.12.2024 | 12:00 Uhr