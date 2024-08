Stand: 07.08.2024 16:48 Uhr Nach Ostsee-Sturmflut: Goldschmidt begutachtet Reparatur der Deiche

Zehn Monate nach der verheerenden Ostsee-Sturmflut hat sich Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Mittwoch ein Bild von der Reparatur der Deiche gemacht. Er war in Kronsgaard (Kreis Schleswig-Flensburg) und Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) unterwegs. "Ich bin guter Dinge, dass zur Sturmflutsaison die Sicherheit wiederhergestellt ist", sagte er. "Jedenfalls an den allermeisten Stellen. Hier in Kronsgaard ist man ja schon seit Juni fertig."

Mit 34.000 Euro blieben die Kosten etwas unter dem veranschlagten Wert, auch weil Lehm aus einem Baugebiet verwendet werden konnte, berichtet der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes Pottloch-Kronsgaard, Karl-Heinz Siewertsen.

Weitere Informationen Land übernimmt Kosten für Deichsanierungen nach Oktobersturmflut Dem Ministerium liegen Anträge für die Ostseeküste mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro vor. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 16:30 Uhr