Nach Notlandung: Kleinflugzeug von Hubschrauber geborgen Stand: 19.11.2022 17:24 Uhr Zwei Wochen lang stand ein Kleinflugzeug auf einem Rapsfeld nahe Mechow (Kreis Herzogtum Lauenburg) bevor es am Sonnabend per Hubschrauber abtransportiert werden konnte.

Bereits Anfang November musste eine einmotorige Propellermaschine kurz nach dem Start in Lübeck auf dem Acker bei Mechow im Kreis Herzogtum Lauenburg notlanden. Grund für den ungeplanten Zwischenstopp war wohl ein Triebwerksausfall. Der Pilot blieb unverletzt, weitere Passagiere waren nicht an Bord.

Propellerflugzeug konnte nicht wieder starten

Aus eigener Kraft konnte die Maschine allerdings nicht wieder sicher starten. Am Sonnabend kam dann Rettung in Form eines Hubschraubers, der das Flugzeug an einem Seil aus dem Rapsfeld flog.

