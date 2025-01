Stand: 09.01.2025 15:58 Uhr Nach Krawallen: Diskussion um Böllerverbot in Bad Oldesloe

Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht wird in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ein Vorschlag für Böllerverbotszonen diskutiert. Laut Bürgermeister Jörg Lembke (parteilos) hatte es bereits einen Antrag, der darauf abzielte, Verbotszonen zu erweitern oder das Abbrennen von Feuerwerk in Bad Oldesloe komplett zu verbieten. Nach der Silvesternacht zog nun eine weitere Fraktion mit einem Antrag nach. Das Thema soll in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 29. Januar diskutiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn