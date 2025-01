Stand: 28.01.2025 15:01 Uhr Nach Einbruch in Juweliergeschäft: Serientäter gefasst?

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ermittelt gegen zwei mutmaßliche Serien-Einrecher. Vergangene Woche wurden die 21 und 37 Jahre alten Verdächtigen nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bad Segeberg noch in der Nähe des Tatorts festgenommen. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei, dass sie auch in Glasau (Kreis Segeberg) in einen Supermarkt und einen Backshop eingebrochen sind.

Auch im Zusammenhang mit zwei weiteren Taten in Ahrensbök und Stockelsdorf im Kreis Ostholstein wird gegen die Männer ermittelt. Mit früheren Einbrüchen beim Juwelier aus Bad Segeberg bestehe hiongegen kein Zusammenhang, betont die Polizei. In den vergangenen Jahren ist dort demnach bereits drei weitere Male eingebrochen worden. Der 37-Jährige sitzt laut einem Sprecher in Untersuchungshaft. Sein mutmaßlicher Komplize ist gegen Auflagen auf freiem Fuß.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Kreis Segeberg