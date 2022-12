Nach Corona-Pause: Eisarschregatta in Lübeck Sendedatum: 03.12.2022 19:30 Uhr Die Eisarschregatta in Lübeck hat unter Seglern Kultstatus. Beim Kampf um einen scherzhaften Pokal geht manch ein Teilnehmer im eiskalten Wasser baden.

Ganz ernst gemeint ist es nicht, als die 55 Männer und acht Frauen am Sonnabend bei einer Wassertemperatur von gerade einmal sechs Grad Celsius auf dem Fluss Wakenitz in Lübeck in die kleinen Optimisten steigen. Doch die sogenannte "Eisarschregatta" hat Kultstatus: Seit 1969 findet sie traditionell immer am ersten Dezemberwochenende statt. Die Segler fahren dabei in einem Dreieckskurs um die Wette. Der Sieger erhält einen Pokal in Form rosaroten Nachbildung eines Kinderpos.

Schwierigstes Manöver ist der Einstieg

Bevor es losgeht wird gewogen. Denn das Startgeld wird vom Körpergewicht bestimmt. Die Kilos multipliziert mit 30 Cent. Als schwierigstes Manöver gilt nach Angaben von Organisator Jan Stemmler das Einsteigen in die kleinen Jugendboote in voller Montur. Manch ein Teilnehmer lande dabei im Wasser. Das erkläre den Namen der Regatta.

Am Ende setzt sich am Sonnabend Matthias Düwel gegen Nikolaus Mattig (beide Hamburg) durch. Als beste Frau im Feld platziert sich Renate Schröder aus Lübeck auf dem siebten Platz. Frauen sind seit 2019 zugelassen - nach jahrelangem Streit.

Ausgerichtet wird die Regatta vom Lübecker Yacht-Club. Teilnehmen dürfen Erwachsene ab 21 Jahren. Seit ihrer Erfindung ist die Regatta nur sechs Mal ausgefallen. In den letzten zwei Jahren konnte sie wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 03.12.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln