Nach Baustopp: Petitionsausschuss lädt nach Quickborn ein

Am Montagvormittag sind verschiedene Landes- und Kreisvertreterinnen und -vertreter zu einer Besichtigung in Quickborn (Kreis Pinneberg) gewesen. Der Hintergrund: Das Oberverwaltungsgericht hatte Ende Juni den Bau eines Logistikzentrums in der Nachbargemeinde Ellerau (Kreis Segeberg) vorerst gestoppt. Die Richter befürchteten wegen des Lieferverkehrs einen Verkehrskollaps in Quickborn.

Zur Besichtigung am Montag hatte der Petitionsausschuss des Landtags eingeladen, dem eine Petition gegen die Baugenehmigung des Logistikzentrums vorliegt. Der Kreis Segeberg als zuständige Behörde muss entscheiden, ob der Baustopp endgültig ist oder nicht.

