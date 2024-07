Stand: 12.07.2024 12:09 Uhr Nach Badeunfall im Einfelder See: 24-Jähriger gestorben

Ein 24-jähriger Mann ist nach einem Badeunfall im Einfelder See bei Neumünster gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstag von der Badeplattform ins Wasser gesprungen - tauchte jedoch nicht wieder auf. Rettungskräfte versuchten ihn noch vor Ort zu reanimieren und brachten ihn ins Universitätsklinikum nach Kiel, wo er in der Nacht verstarb. Der 24-Jährige stammte aus Schweden und hatte Verwandte in Neumünster besucht.

