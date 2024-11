Stand: 12.11.2024 09:28 Uhr Nach Anschlagsverdacht: Lichtermarkt Elmshorn laut OB sicher

Nach der Festnahme eines 17-Jährigen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wegen mutmaßlicher Terrorpläne betont Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) gegenüber NDR Schleswig Holstein, dass der Lichtermarkt in Elmshorn sicher sei. Demnach habe die Stadt nach dem Anschlag in Berlin 2016 die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärkt. Unter anderem seien die Zufahrten zum Weihnachtsmarkt-Areal durch große Wasserbehälter abgesperrt.

Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft Flensburg die Festnahme bestätigt. Der Haftbefehl wurde bereits am 7. November erlassen. Der Vorwurf laute Verabredung zu einem Verbrechen, so der Flensburger Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt. Der 17-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Ausdrücklich nicht bestätigt wurden am Montag Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg