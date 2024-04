Stand: 29.04.2024 16:41 Uhr Nach Angriff auf zwei Frauen in Kiel: Polizei sucht Zeugen

Nachdem in Kiel-Mettenhof am Sonnabend am Göteborgring zwei Frauen während eines Familienstreits schwer verletzt worden sind, sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Eine der beiden Frauen wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Die drei mutmaßlichen Täter wurden von der Polizei bereits festgenommen, gegen einen von ihnen wurde Haftbefehl erlassen. Die Hinweise der Zeugen sollen den Tathergang rekonstruieren, der den Ermittlern aktuell noch nicht bekannt ist. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Kiel anzurufen.

