Stand: 23.07.2024 09:26 Uhr Nach Ärztestreik: Paracelsus-Klinik weiter in Verhandlungen

Nach der Unterbrechung des unbefristeten Ärztestreiks an der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) konnten sich der Marburger Bund und die Klinik noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Die Verhandlungen über das neue Angebot der Klinik bezeichnet Michael Wessendorf, Vorsitzender des Marburger Bundes, als enttäuschend. Trotzdem wolle er sich mit den Klinik-Verantwortlichen in der kommenden Woche noch einmal zusammensetzen. Im Kern kritisiert die Gewerkschaft, dass die rund 60 angestellten Ärztinnen und Ärzte bis zu zehn Prozent weniger Lohn als ihre Kolleginnen und Kollegen an kommunalen Kliniken bekommen.

