NDR Elbphilharmonie Orchester eröffnet SHMF

Am Wochenende startet das Schleswig-Holstein Musik Festival mit dem Städteschwerpunkt Venedig. Eröffnet wird es am Sonnabend und am Sonntag in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck. Dort spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester zusammen mit dem Pianisten Emanuel Ax unter der Leitung von Alan Gilbert Mozart und Mahler. "Mahler passt sehr gut zu Venedig", meint Festivalintendant Christian Kuhnt, "denn das berühmte Adagietto aus der fünften Symphonie ist verwendet worden als Filmmusik für Viscontis 'Der Tod in Venedig', also die Verfilmung der Thomas-Mann-Novelle", so Kuhnt weiter.

Am Sonnabend findet in Lübeck das traditionelle Hüxstraßenfest statt, ebenfalls unter dem Motto Venedig.

