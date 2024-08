Stand: 08.08.2024 15:10 Uhr Musik, Kunst und Kultur bei Skandaløs-Festival

Bei Neukirchen (Kreis Nordfriesland), in Sichtweite des Nolde-Museums, beginnt am Donnerstag das Skandaløs-Festival. Es bietet diesmal 120 Konzerte, DJ-Sessions, Workshops, Theatervorstellungen, Lesungen und Kunstaktionen an zehn Spielorten am Binnensee Hülltofter Tief.

Am Sonnabendnachmittag gehört die Bühne dann den Kindern und Jugendlichen, wenn zusammen mit "Offene Bühne Niebüll" auch den jüngsten Musikern ein Auftritt auf dem Festival ermöglicht wird.

Tagestickets kosten 40 bis 65 Euro. Bewohner der Wiedingharde kommen vergünstigt auf das Gelände. Organisiert wird das Skandaløs-Festival alle zwei Jahre vom Verein Kulturflut aus Hamburg mit Verbindungen nach Nordfriesland. Das Festival geht bis Sonnabend.

