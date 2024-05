Stand: 14.05.2024 15:06 Uhr Mukoviszidose-Lauf auf Amrum

Auf der Insel Amrum wird am Sonnabend wieder der traditionelle Mukoviszidose-Lauf ausgetragen. Zum 21. Mal findet der Spendenlauf zu Gunsten der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose an der Fachklinik Satteldüne statt. Der Erlös geht an den Amrumer Mukoviszidose-Verein. Der erste Lauf startet um 12 Uhr. Es gibt mehrere Distanzen. Wer Lust hat für einen guten Zweck mitzulaufen, kann sich noch kurzfristig online anmelden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2024 | 16:30 Uhr