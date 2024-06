Stand: 25.06.2024 16:40 Uhr Motorradfahrerin stirbt bei Unfall auf der B430 im Kreis Segeberg

Bei einem Unfall auf der B430 zwischen Bornhöved (Kreis Segeberg) und Schönböken (Kreis Plön) ist eine Motorradfahrerin tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 12.30 Uhr ein Kleintransporter im Einmündungsbereich der A21 mit dem Motorrad kollidiert. Die 25-jährige Motorradfahrerin ist noch an der Unfallstelle verstorben. Neben mehreren Krankenwagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B430 war an der Unfallstelle für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt und auch die Abfahrt der A21 konnte nicht befahren werden.

