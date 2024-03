Stand: 26.03.2024 12:25 Uhr Molfsee: Mann nach Verpuffung lebensgefährlich verletzt

In einem Auto in Molfsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Montagmittag ein 51-jähriger Mann durch eine Verpuffung lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte sich laut Polizei in dem Wagen eine Zigarette angesteckt. Im Kofferraum befand sich eine Gasflasche. Aus noch ungeklärter Ursache kam es daraufhin zu der Verpuffung. Das Auto wurde dadurch erheblich beschädigt.

