Mitarbeiter von Caterpillar demonstrieren in Kiel Stand: 17.09.2021 15:38 Uhr In Kiel demonstrieren heute Beschäftigte von Caterpillar gegen die Schließung der Motorenwerke. Los ging es am Exerzierplatz, inzwischen ist der Zug auf dem Weg zum Bootshafen. Es wird laut Polizei in der Innenstadt eng und voll.

Gegen 14.30 Uhr versammelten sich nach Beobachtungen von NDR Schleswig-Holstein schon mehr als 500 Demonstranten auf dem Exerzierplatz zu einer Kundgebung. Anschließend haben sich laut Polizei rund 1.000 Menschen in Richtung Bootshafen zu einer weiteren Kundgebung aufgemacht. Das bedeutet vor allem lange Wartezeiten für Autofahrer auf der Kaistraße stadtauswärts. Anschließend zieht der Demonstrationszug über den Dreiecksplatz, wo es die nächsten Reden geben soll, zurück zum Exerzierplatz, wo die Demo sich dann gegen 17 Uhr auflösen soll. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich bis in die Abendstunden weiträumig zu umfahren.

670 Mitarbeiter von Schließung betroffen

Bis Ende 2022 will Caterpillar an seinen Standorten in Deutschland und China keine MSE-Motoren mehr herstellen. Alleine in Kiel-Friedrichsort sind rund 670 Menschen angestellt. Wie es für sie weitergeht, ist noch völlig unklar. Nach Angaben des Caterpillar-Betriebsrates soll nicht einmal die Geschäftsführung des Kieler Standortes vorab über das geplante Aus informiert gewesen sein. Die Geschäftsführerin der IG Metall Kiel/Neumünster, Stephanie Schmoliner, sagte bei der Demo NDR Schleswig-Holstein: "Auf jeden Fall kann der Standort eine Zukunft haben. Wir können das zukunftsträchtigste, klimafreundlichste Motorenwerk werden. Dafür brauchen wir aber auch einen Konzern, der das zulässt."

Seit Jahren ist die Motoren-Abteilung von Caterpillar in Schieflage. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Kurzarbeit für einen Teil der Belegschaft gegeben. Außerdem sind wiederholt Arbeitsplätze abgebaut worden, zuletzt war das vor eineinhalb Jahren der Fall.

