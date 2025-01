Stand: 06.01.2025 16:36 Uhr Missunde: Neuer Kapitän auf der Schleifähre

Ab sofort steuert ein neuer Fährmann die Schleifähre Missunde II zwischen Brodersby-Goltoft (Kreis Schleswig-Flensburg) und Missunde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Der bisherige Kapitän Rüdiger Jöns zieht sich nach eigenen Angaben aus dem operativen Geschäft zurück. Sein Nachfolger ist demnach der 37-jährige Jan Koch. Neben den Fahrten auf der Schlei in Brodersby soll das Team von Jöns künftig auch die Fähre in Arnis übernehmen. Sie soll im April wieder in Betrieb gehen, sagt der Bürgermeister von Arnis, Jens Matthiessen (SSW). Zuvor werde im März aber geprüft, ob das Schiff überhaupt fahrtauglich ist. Im Moment befindet sich die Fähre in der Eberhardt-Werft in Arnis.

