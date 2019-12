Stand: 06.12.2019 20:32 Uhr

Midyatli neue Vizechefin der Bundes-SPD

Die schleswig-holsteinische SPD-Chefin Serpil Midyatli ist neue stellvertretende Bundesvorsitzende. Die gebürtige Kielerin wurde am Freitag auf dem Parteitag in Berlin mit 79,8 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Es war das beste Ergebnis der fünf Bewerber. Zunächst stimmten die Delegierten dafür, dass die Anzahl der Vize-Chefs von sechs nur auf fünf statt ursprünglich geplant auf drei reduziert wird. Damit war der Weg für Midyatlis Bewerbung frei. In ihrer Rede zeigte sie sich kämpferisch: "Deutschland geht es am besten, wenn die SPD diese Regierung führt", meinte die gebürtige Kielerin. Midyatli erinnerte an ihre 16 Jahre in der Gastronomie. "Ich weiß, was es bedeutet, sechs Tage in der Woche zu arbeiten", sagte sie und wandte sich dann direkt an die stimmberechtigten Delegierten: "Liebe Genossinnen und Genossen, wenn ihr möchtet, bringe ich sehr, sehr frischen Wind an die Spitze der Partei. Darum bitte ich erst um euer Vertrauen und dann um eure Stimme."

Stegner trat nicht erneut an

Midyatlis Vorgänger als Landesvorsitzender der Sozialdemokraten, Ralf Stegner, hatte am Dienstag erklärt, nicht erneut als Bundes-Vize kandidieren zu wollen. Zu dem Zeitpunkt stand allerdings noch der Plan im Raum, die Stellvertreterplätze in der Bundes-SPD von sechs auf drei zu reduzieren. Neben Midyatli sind auch die Brandenburgerin Klara Geywitz (76,8 Prozent), Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger (74,8), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (70) und Juso-Chef Kevin Kühnert (70,4) zu Stellvertretern der neuen SPD-Doppelspitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewählt worden.

Satzungsänderung notwendig

Die SPD verhinderte durch ihre Entscheidung fünf Vize-Chefs zu installieren auch eine Kampfabstimmung zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Beide hatten sich auf einen der ursprünglich drei Plätze beworben.

