Stand: 03.06.2024 16:19 Uhr Mehrere Porsche in Südholstein gestohlen

Im Kreis Pinneberg sind innerhalb weniger Tage mehrere Autos der Luxusmarke Porsche gestohlen worden. Erst am Montagmorgen wurde der vierte Diebstahl in Halstenbek festgestellt, teilt die Polizei mit. Auch in Quickborn, Schenefeld und Wedel (Kreis Pinneberg) sind Porsches gestohlen worden – und das alles in nicht einmal einer Woche. Der Gesamtwert der vier gestohlenen Autos beläuft sich auf 415.000 Euro. Die Polizei sucht in allen vier Fällen Zeugen.

