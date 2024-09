Stand: 16.09.2024 09:34 Uhr Mann flieht vor Kontrolle und verletzt Beamte

Am Sonntagabend hat ein 58-jähriger Autofahrer versucht, einer Kontrolle zu entkommen und dabei auch Polizisten verletzt. Der Mann war den Beamten laut Polizei bereits auf der B5 aufgefallen, auf der A23 in Höhe Albersdorf (Kreis Dithmarschen) sollte er gestoppt werden. Er fuhr den Angaben der Polizei zufolge jedoch davon, landete mit seinem Fahrzeug schließlich in einem Feld und versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Als die Beamten ihn ergriffen, habe er "beträchtlichen" Widerstand geleistet, so eine Polizeisprecherin. Zwei Beamte seien dabei verletzt worden und nicht mehr dienstfähig. Es besteht der Verdacht, dass der 58-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden hat. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen