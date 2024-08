Stand: 28.08.2024 09:31 Uhr Mangelhafte Internetverbindung: Verbrauchzentrale gibt Tipps

Seit einem Stromausfall Mitte Juli klagen Anwohnerinnen und Anwohner beispielsweise in Sülfeld (Kreis Segeberg) darüber, dass ihr Internet nicht richtig funktioniere. Der Anbieter Deutsche Glasfaser widerspricht. Auf NDR Anfrage hat Katrin Reinhardt von der Verbraucherzentrale Tipps gegeben, wie man sich in einem solchen Fall verhalten soll: "Dann sollte man sich an den Anbieter wenden. Im Zweifelsfall auch schriftlich und wenn tatsächlich Störungen vorliegen - das ist ja ein Mangel in der Leistungserbringung, dem Anbieter eine Frist setzen, während der er diese Störung beheben soll und im Zweifel dann mit Nicht-Zahlen oder Kündigung drohen."

