Stand: 03.06.2024 16:02 Uhr Lunden: Gewalttätige Auseinandersetzung mit Messer

Die Polizei ist am Sonntagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Lunden (Kreis Dithmarschen) gerufen worden. Dabei verletzte ein Beteiligter seinen Kontrahenten mit einem Messer. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zwei verletzte Personen fest, wobei ein 27-jähriger Mann eine Stichverletzung hatte. Der Zweite, ein 43-Jähriger, erlitt eine Gesichtsverletzung. Die beiden wurden im Westküstenklinikum medizinisch versorgt. Die Beamten stellten vor Ort das vermeintliche Tatmesser sowie weitere Spuren sicher. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt nun in dem Fall und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 16:30 Uhr