Stand: 17.09.2024 09:25 Uhr Lübeck erreicht Platz acht im Smart City Index 2023

Der Digitalverband Bitkom hat erneut den Smart City Index für Deutschlands Großstädte veröffentlicht Lübeck belegt dabei den 8. Platz. Die Stadt wird demnach für seine Fortschritte in der Digitalisierung gelobt. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sieht darin eine Anerkennung für die Investitionen in die Smart City-Infrastruktur und die enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Die Spitzenplätze im Ranking gehen an München, Hamburg und Köln.

