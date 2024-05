Stand: 13.05.2024 15:51 Uhr Lübeck-Schlutup: Viele Schaulustige wegen Wildschweinen

Viele Schaulustige haben sich am Sonntag in Lübeck-Schlutup versammelt, als in der Nähe eines Wohngebiets plötzlich Wildschweine auftauchten. Dabei handelte es sich um zwei Bachen mit Frischlingen. Laut Polizei wurde die Menschengruppe immer größer. Manche Schaulustige gingen dann auch näher ran an die Tiere. Doch so etwas kann durchaus gefährlich werden, warnt Polizeisprecher Stefan Muhtz: "Wildschweine und andere Wildtiere sind von Natur aus scheue Tiere und meiden den Kontakt zum Menschen. In der Regel flüchten sie auch selbst. Allerdings, gerade wenn die Jungen dabei sind, gehen sie in einen Verteidigungsmodus." Das Füttern sei grundsätzlich verboten.

