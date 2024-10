Stand: 24.10.2024 19:42 Uhr Lichterwoche auf Nordseeinsel Föhr

Am Donnerstagabend ist auf Föhr (Kreis Nordfriesland) die fünfte Lichterwoche gestartet. Bis Montag beleuchtet das Künstlerduo "Kystlys" verschiedene Orte der Insel mit Lichtkunst. Täglich gibt es laut Veranstalter von 19 bis 21.30 Uhr Projektionen und ein Rahmenprogramm, unter anderem mit Musik. Am Donnerstag geht es am Reha-Zentrum in Utersum los. Es folgen Stationen in Dunsum und Nieblum. Den Abschluss bildet am Montag die Stadtbücherei in Wyk.

