Stand: 08.07.2024 09:15 Uhr Letzter Gottesdient in Heilig-Geist-Kirche

Letzter Gottesdient in Heilig-Geist-Kirche

In Großhansdorf im Kreis Stormarn hat die katholische Gemeinde am Wochenende ihren letzten Gottesdienst im Ort gefeiert. Ab jetzt bleibt die Heilig-Geist-Kirche geschlossen. Was mit dem Gelände in Großhansdorf passiert, steht noch nicht fest. Im Raum steht ein Verkauf an die Gemeinde Großhansdorf. Die will auf dem Gelände eine Kita bauen. Weil in Südholstein seit Jahren die Kirchenbänke leer bleiben, hat die Katholische Pfarrei St. Ansverus im März beschlossen, 13 von insgesamt 22 Immobilien aufzugeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 08:30 Uhr