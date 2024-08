Stand: 09.08.2024 09:02 Uhr Leerstehende Lagerhalle brennt in Rendsburg

Auf dem Willy-Brandt-Platz in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstagabend eine leerstehende Lagerhalle in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der Dachstuhl aus noch nicht geklärter Ursache angefangen zu brennen. Die Beamten vermuten Brandstiftung. Die Halle steht seit vielen Jahren leer. Früher wurde das Gebäude als Kegelhalle genutzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde