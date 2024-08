Stand: 16.08.2024 07:21 Uhr Lastwagen kippt um: Verkehrsunfall auf A24 bei Witzhave

Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) ist in Fahrtrichtung Schwarzenbek am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ein Lastwagen umgekippt. Die Ursache sei noch ungeklärt, so die Polizei. Der Fahrer erlitt dabei einen Schock. Für die Aufräumarbeiten mussten die Beamten einen Fahrstreifen der Autobahn bis Freitagfrüh um 5 Uhr sperren.

