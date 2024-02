Stand: 28.02.2024 10:23 Uhr Langwierige Lkw-Bergung: B5 wieder frei

Auf der B5 in Husum (Kreis Nordfriesland) ist am Dienstag ein Lkw mit einem Auto zusammengestoßen. Der Lastwagenfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Bergung des Lastwagens hatte zunächst länger gedauert als anfänglich angenommen. Bis zum Morgen war die B5 deshalb in beide Richtungen gesperrt, teilte die Polizei mit. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

