Stand: 08.04.2024 10:03 Uhr Lange Sperrung einer Anschlussstelle an der B404

Die Anschlussstelle Klein Barkau-West an der B404 ist in Richtung Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ab sofort bis Ende November gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes liegt das am Ausbau der B404 zur A21 zwischen Nettelsee und Klein Barkau (beide Kreis Plön). Die Zu- und Abfahrt in Fahrtrichtung Kiel bleibe aber weiter möglich.

