Stand: 02.10.2024 16:30 Uhr Lange Nacht der Demokratie läuft in Husum

Zum ersten Mal gibt es am Mittwoch in Schleswig-Holstein die lange Nacht der Demokratie. Auch in Husum (Kreis Nordfriesland) finden kostenfreie Veranstaltungen statt, zu denen jeder gehen kann. Neben Lesungen und Filmvorführungen gibt es zum Beispiel Führungen im Husumer Schloss und Gesprächsrunden. Eine Übersicht aller Angebote finden Interessierte unter www.vhs-husum.de

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland