Stand: 12.09.2024 10:19 Uhr Landesmeisterschaft im Dressur- und Springreiten starten

Am Donnerstag beginnen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) die Landesmeisterschaften im Dressur- und Springreiten. Der Pferdesportverband veranstaltet das Landesturnier zum 73. Mal. Besondere Highlights seien das Flutlichtspringen der Reiterbünde am Sonnabend, sowie der Große Preis von Schleswig-Holstein im Springreiten am Sonntag zum Turnierabschluss. Insgesamt sind laut Veranstalter mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg