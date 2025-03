Stand: 11.03.2025 06:40 Uhr Landesarbeitsgericht verhandelt Anstellung einer Pinneberger Lehrerin

Das Landesarbeitsgericht in Kiel verhandelt ab Dienstag (11.3.) über die unbefristete Anstellung einer Lehrerin an einer Pinneberger Grundschule. Einem Gerichtssprecher zufolge hatte die 46-Jährige als Quereinsteigerin im Februar 2020 begonnen, an der Schule zu unterrichten. Das Land verweigerte ihr im vergangenen Jahr eine Vertragsverlängerung.

Daraufhin reichte die Lehrerin Klage gegen das Land ein und forderte eine unbefristete Anstellung. Im September 2024 gab ihr das Arbeitsgericht Elmshorn (Kreis Pinneberg) in erster Instanz Recht. Das Land legte gegen das Urteil des Arbeitsgerichtes Berufung ein. Jetzt verhandelt das Landesarbeitsgericht in Kiel den Fall.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Pinneberg Elmshorn