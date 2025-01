Lachgas: Landesregierung in SH will Verkauf an Jugendliche verbieten Stand: 21.01.2025 17:11 Uhr In Schleswig-Holstein soll der Verkauf von Lachgas an Minderjährige verboten werden, hat Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) angekündigt.

Das Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige soll in Schleswig-Holstein durch eine Landesverordnung im Frühjahr in Kraft treten, teilte Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) mit. Es sei denn, der Bund erlässt kurzfristig noch eine entsprechende Regelung. Von der Decken (CDU) übte in diesem Zusammenhang Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dieser habe zwar nach dem Drängen der Länder ein bundesweites Verkaufsverbot angekündigt, aber bisher nicht umgesetzt. Man wolle nicht warten, bis eine neue Bundesregierung das Thema wieder aufgreife, so die Ministerin.

Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet

Das Verkaufsverbot soll analog zu bestehenden Regelungen für Alkohol und Tabak gestaltet werden. Verstöße sollen mit Bußgeldern geahndet werden. Auch die SPD im Land hatte sich zuvor für ein solches Verbot ausgesprochen. Das Einatmen von Lachgas kann zu massiven gesundheitlichen Schäden führen, insbesondere bei Jugendlichen. Mit dem geplanten Verkaufsverbot von Lachgas an Jugendliche will die Landesregierung den Zugang deutlich erschweren.

