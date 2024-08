Stand: 21.08.2024 15:46 Uhr Kupferdiebstahl im Kreis Stormarn: drei Männer vor Gericht

Seit Mittwoch stehen drei Männer in Lüneburg (Niedersachsen) wegen Kupferdiebstahls in großem Stil vor Gericht. Sie sollen mit weiteren Komplizen in mehr als 20 Handwerksbetriebe oder bei Alt- und Schrotthändlern eingebrochen sein. Unter anderem in Reinbek und in Hoisdorf im Kreis Stormarn. Der Gesamtschaden aller Taten wird von der Staatsanwaltschaft auf mehr als 900.000 Euro geschätzt. Laut Verteidiger wollen die drei Angeklagten am nächsten Verhandlungstag ein Teilgeständnis ablegen.

