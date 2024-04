Stand: 12.04.2024 09:39 Uhr Kunst und soziale Medien - Ausstellung in Wittkielhof

"INSTA ME, BABY" heißt die neue Kunstausstellung auf dem Wittkielhof in Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Ausstellung zeigt die Beziehungen zwischen Kunst und sozialen Medien. Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler aus Dänemark und Schleswig-Holstein sind an der Ausstellung beteiligt.

