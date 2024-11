Stand: 22.11.2024 16:34 Uhr Kundgebung in Kiel erinnert an rassistischen Anschlag in Mölln

32 Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) lädt der "Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel" am Sonnabend um 15 Uhr zu einer Kundgebung in Kiel-Gaarden auf. Auf dem Bahide-Arslan-Platz, der nach einer der drei ums Leben gekommenen Frauen benannt wurde, soll der Opfer gedacht werden.

Am 23. November 1992 ereignete sich in Mölln der erste rassistische Anschlag im wiedervereinten Deutschland. Zwei Männer warfen Brandsätze in zwei Häuser, in denen türkische Familien wohnten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel