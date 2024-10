Stand: 10.10.2024 07:34 Uhr Kundgebung in Kiel: SH braucht mehr Frauenhäuser

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser will am Donnerstagmittag in Kiel demonstrieren. Sie fordert besseren Schutz für Kinder und Frauen in Schleswig-Holstein vor Gewalt. Dazu brauche es mehr Frauenhausplätze, einen besseren Stellenschlüssel und mehr finanzielle Unterstützung vom Land.

"Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltsverhandlungen und der Überprüfung des Finanzausgleichsgesetzes sowie der Richtlinien der Frauenfacheinrichtungen sei jetzt die Gelegenheit Verantwortung zu übernehmen den Gewaltschutz zu verbessern", heißt es in einer Mitteilung. In Schleswig-Holstein gibt es aktuell 17 Frauenhäuser. Alle Plätze darin seien belegt, heißt es von der bundesweiten Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser.

