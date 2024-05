Stand: 22.05.2024 16:30 Uhr Zu wenig Plätze in Frauenhäusern in SH

Bei den Frauenhäusern in Südholstein fehlt es an Schutzräumen. Das bestätigte Kathrin Nordmann von der Koordinierungsstelle der Autonomen Frauenhäuser in Wedel (Kreis Pinneberg). "Es ruft bei uns die Polizei an, die verzweifelt nach Plätzen sucht, weil sie Frauen in Not haben", so Nordmann.

Nach Angaben des Frauenhauses in Norderstedt mussten allein im vergangenen Jahr mehr als 650 schutzsuchende Frauen und Kinder abgewiesen werden. Für 2024 sei die Tendenz ähnlich.

Ähnliche Situation auch im Rest des Landes

Auch im Rest von Schleswig-Holstein sei die Lage angespannt und es fehle an Fachkräften, erzählt Nordmann weiter. Das Sozialministerium hat indes ein sogenanntes Kompetenzzentrum gegen geschlechtsspezifische Gewalt auf den Weg gebracht, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage des NDR mit.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2024 | 16:30 Uhr