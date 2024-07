Stand: 02.07.2024 16:19 Uhr Frauenhäuser in SH: Familienministerin Paus lobt Struktur

In Schleswig-Holstein fehlen laut Sozialministerium mehrere Hundert Plätze in Frauenhäusern. Der Bund will helfen und unterstützt noch bis Ende des Jahres bundesweit die Sanierung und den Ausbau von Frauenhäusern. Eines der Projekte ist in Kiel. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) war am Dienstag zu Besuch und lobte die "Finanzierungsstruktur für Frauenhäuser" im Land. Landesweit gibt es laut Sozialministerium insgesamt 421 Frauenhausplätze. Im vergangenen Jahr waren sie vollständig belegt.

