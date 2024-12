Stand: 19.12.2024 17:01 Uhr Kultur für junge Menschen: Rekord für "Museums-Card"

Im Jahr 2024 haben so viele junge Leute die "Museums-Card" genutzt wie noch nie zuvor. Nach Angaben der Initiatoren sind 194.000 Museums-Cards landesweit verteilt, per App genutzt oder auf der Internetseite heruntergeladen worden. 130 Museen und Einrichtungen beteiligten sich landesweit ermöglichten so Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren kostenlosen Eintritt.

Unter den teilnehmenden Museen waren das Eulenspiegel-Museum in Mölln, das Elbschifffahrtsmuseum in Lauenburg (beide Kreis Herzogtum Lauenburg), das Museum "Zeittor" in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) und die Lübecker Museen. Auch 2025 wird es die Museums-Card geben, sie gilt ab Mitte Juni.

