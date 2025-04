Stand: 08.04.2025 06:50 Uhr Brand in Neustadt beschädigt Hausfassade

Am Montagmorgen (07.04.) hat es in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ein Feuer gegeben, das die Außenfassade eines Hauses beschädigt hat. Wie die Polizei Lübeck in einer Pressemitteilung mitteilt, standen ein Schuppen und ein Wohnwagen in der Straße Reiferbahn in Flammen. Das Feuer griff auf mehrere Bäume über und beschädigte die Außenfassade eines Wohngebäudes. Die Einsatzkräfte konnten demnach verhindern, dass sich der Brand noch weiter ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer aufgenommen - Brandstiftung wird bisher ausgeschlossen. Der Sachschaden wird auf etwa 49.000 Euro geschätzt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein