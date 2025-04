Stand: 07.04.2025 15:10 Uhr Fehmarn: 63-Jähriger löst mit Scherzartikel Evakuierung aus

Am Sonnabendnachmittag (5.04) löste eine unangenehm riechende Substanz in einem Supermarkt in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Ein 63-jähriger Mann hatte nach Angaben der Polizei mindestens zwei Glasampullen mit einer säureähnlichen Substanz auf den Boden geworfen, was für Übelkeit und einen unerträglichen Geruch sorgte. Etwa 70 Personen, darunter Kunden und Mitarbeiter, mussten den Markt für rund eineinhalb Stunden verlassen. Zwei Personen klagten über Atemwegsreizungen, wurden jedoch vor Ort behandelt.

Messungen ergaben, dass keine Gesundheitsgefahr bestand. Die Polizei identifizierte schnell den Mann aus dem Kreis Segeberg als Tatverdächtigen, der den Vorfall mit frei erhältlichen Scherzartikeln ausgelöst hatte. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Kreis Segeberg