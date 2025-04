Stand: 07.04.2025 14:59 Uhr Region Lauenburgische Seen: Neue Natur- und Landschaftsführer

Am Montag (07.04.) haben 19 Teilnehmende in Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg die Prüfung zum Natur- und Landschaftsführer abgelegt. Nach Angaben des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR) wurde der Lehrgang in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lauenburgische Seen und weiteren Partnern organisiert. Ziel des Programms ist es, die Natur der Region durch geführte Touren erlebbar zu machen und das Wissen über lokale Ökosysteme zu erweitern.

