Stand: 12.07.2024 10:14 Uhr Kropp: Jugend-Meisterschaften im Beach-Handball

In Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) starten am Freitag die Jugend-Landesmeisterschaften im Beach-Handball. 28 Mannschaften treten gegeneinander an. Die Wettbewerbe laufen am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr an den Strandanlagen am Kropper Schwimmbad.

Wie Beach-Handball gespielt wird

Die Regeln: "Man darf den Ball einmal ablegen, das ist wie einmal prellen. Und wir spielen drei gegen drei plus einen Torwart oder Spezialisten, der als Torwart gekleidet ist, der von hinten nach vorne kommen kann", erklärt Mitorganisatorin Janine Henningsen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2024 | 08:30 Uhr