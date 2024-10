Stand: 30.10.2024 09:26 Uhr Krise von FSG und Nobiskrug: Kundgebung in Flensburg

Mit einer Kundgebung an der Werft in Flensburg wollen Betriebsrat und IG Metall am Mittwoch ein weiteres Mal auf die Lage der Werftengruppe FSG-Nobiskrug aufmerksam machen. Auch die Rendsburger Kollegen sind dazu eingeladen. Die Lohnzahlung für den September hatte sich bei einem Teil der Belegschaft um einen Monat verspätet. Am Dienstag meldete der Betriebsrat nun den Eingang des Geldes auf mehreren Konten. Zugleich war das Gehalt für den Oktober für die rund 500 Beschäftigten am Dienstag fällig - und ist laut Betriebsrat bislang nicht eingegangen. Der Großteil der Belegschaft ist seit mehreren Wochen von der Arbeit freigestellt. Eigentümer Windhorst verwies zuletzt auf interne Geschäftsangelegenheiten und einen schwierigen Sanierungsprozess.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Rendsburg-Eckernförde Schiffbau