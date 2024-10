Stand: 25.10.2024 08:16 Uhr Werften-Krise: Wirtschaftsminister mit Betriebsrat im Gespräch

Die Lage bei den Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) spitzt sich zu: 500 von 530 Mitarbeitenden wurden freigestellt, rund 80 warten noch auf ihren Septemberlohn. Der Betriebsratsvorsitzende Jan Brandt zeigt sich besorgt, dass in der kommenden Woche der Lohn für Oktober ebenfalls ausbleiben könnte. Er kritisiert Investor Lars Windhorst scharf, der auf Anfragen keine Antworten liefert. Brandt hofft nun auf Unterstützung aus der Politik. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) spricht am Freitag (25.10.) mit Betriebsrat und IG Metall über mögliche Lösungen.

